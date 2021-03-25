РИАМО - 25 мар. В Москве от коронавируса привилось около миллиона горожан, вакцина показала свою безопасность и эффективность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения, и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений ни у кого. Поэтому нельзя рисковать своим здоровьем», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Также Собянин посоветовал не игнорировать возможность в получении первоклассной вакцины, чтобы защитить себя и свое здоровье.

За последние сутки в столице выявили 1787 новых случаев Covid-19. За все время пандемии в Москве зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса.

В городе продолжается массовая бесплатная вакцинация от инфекции. Прививку можно сделать в мобильных пунктах и 100 городских поликлиниках.

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Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.