РИАМО - 25 мар. В Москве от коронавируса привилось около миллиона горожан, вакцина показала свою безопасность и эффективность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения, и у них тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьезных осложнений ни у кого. Поэтому нельзя рисковать своим здоровьем», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Также Собянин посоветовал не игнорировать возможность в получении первоклассной вакцины, чтобы защитить себя и свое здоровье.
За последние сутки в столице выявили 1787 новых случаев Covid-19. За все время пандемии в Москве зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса.
В городе продолжается массовая бесплатная вакцинация от инфекции. Прививку можно сделать в мобильных пунктах и 100 городских поликлиниках.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
25 МАРТА
- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.
- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.
- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.
- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.
- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.
- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии