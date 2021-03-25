РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Свыше 1,8 млрд рублей направили из регионального и федерального бюджетов в бюджет подмосковного Красногорска на реализацию национальных проектов в текущем году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в четверг отчиталась перед жителями и депутатами муниципалитета о проделанной работе. Затем она досрочно сложила полномочия главы в связи с переходом на работу в Центральную избирательную комиссию РФ. Временно исполняющим полномочия главы горокруга решением совета депутатов назначен Алексей Спасский.

«Красногорск является активным участником президентских нацпроектов. В 2021 году более 1,8 млрд рублей направлено из бюджетов всех уровней в наш муниципальный бюджет на их реализацию», - сказала Хаймурзина.

Она также добавила, что в нацпроектах активно участвуют предприятия округа: «Зеленые линии», Красногорский завод имени Зверева, транспортно-логистическая компания «Траско».