РИАМО - 25 мар. Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует расширить географию своих поездок после того, как сделал прививку от коронавируса, сообщает Nation News.

Путин привился от коронавируса 23 марта. Как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, о препарате, которым его вакцинировали, знают лишь два человека – президент и врач.

«Глава государства чувствует себя хорошо после вакцинации», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что никаких побочных эффектов у главы государства после вакцинации не выявлено.

В России на текущий момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса – «Спутник V» (Центра им. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора») и «КовиВак» (Центра им.Чумакова).

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Текстовая трансляция

25 МАРТА

- Россия возобновляет регулярное авиасообщение с 1 апреля с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном.

- Около 1 млн москвичей привились от Covid‑19. Около 40% из этого количества людей — это люди старшего поколения.

- Собянин сообщил о росте числа заражений Covid‑19 среди пожилых москвичей. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр.

- Третья вакцина от коронавируса центра Чумакова вышла в гражданский оборот. В ближайшие дни вакцину отправят в регионы России.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 221 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 540 больных. В Москве - 1787.

- Жители Подмосковья смогут привиться от Covid‑19 в МФЦ в единый день вакцинации 26 марта. Вакцинировать граждан будут с 8 утра до 8 вечера.

- СМИ: Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. В день Победы планируется проведение шествия «Бессмертного полка» в обычном режиме.