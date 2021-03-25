РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Инвестиции в экономику подмосковного Красногорска за два года превысили 154 млрд рублей, округ занимает лидирующие позиции в Подмосковье по основным экономическим показателям, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в четверг отчиталась о проделанной на посту главы работе перед депутатами и жителями муниципалитета.

«В основе всех наших свершений и далеко идущих планов лежит экономика нашего округа. Традиционно Красногорск занимает лидирующие позиции в Московской области по всем основным экономическим показателям. Инвестиции за два последних года превысили совокупно 154 млрд рублей. Это новые рабочие места и дополнительные доходы в бюджет», - сказала Хаймурзина.

Она подчеркнула, что несмотря на экономические трудности, округу удалось сохранить устойчивый сбалансированный бюджет.

«Красногорск по-прежнему является территорией-донором и лучим округом в Московской области по открытости бюджетных данных и качеству управления муниципальными финансами», - добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета также подчеркнула, что в округе нет задолженностей по заработной плате и нет просроченной кредиторской задолженности. Все бюджетные обязательства исполняются в срок.

Хаймурзина возглавляла подмосковный Красногорск последние 2,5 года. В четверг она досрочно сложила полномочия по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета стал Алексей Спасский.