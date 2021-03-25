РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Инвестиции в экономику подмосковного Красногорска за два года превысили 154 млрд рублей, округ занимает лидирующие позиции в Подмосковье по основным экономическим показателям, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
Хаймурзина в четверг отчиталась о проделанной на посту главы работе перед депутатами и жителями муниципалитета.
Она подчеркнула, что несмотря на экономические трудности, округу удалось сохранить устойчивый сбалансированный бюджет.
«Красногорск по-прежнему является территорией-донором и лучим округом в Московской области по открытости бюджетных данных и качеству управления муниципальными финансами», - добавила Хаймурзина.
Глава муниципалитета также подчеркнула, что в округе нет задолженностей по заработной плате и нет просроченной кредиторской задолженности. Все бюджетные обязательства исполняются в срок.
Хаймурзина возглавляла подмосковный Красногорск последние 2,5 года. В четверг она досрочно сложила полномочия по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы муниципалитета стал Алексей Спасский.
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