РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Жителей подмосковного Подольска чаще всего обманывают в соцсети Instagram с покупками по предоплате и не отправляют заранее оплаченные вещи и продукты, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник полиции.

В Подольске начался резкий рост преступлений дистанционного характера. С начала текущего года почти за три месяца зарегистрировали 286 таких преступлений. Рост составил 60% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Попадаются пользователи любого возраста, от самых молодых до пожилых.

Все чаще жители Подольска заказывают товары по предоплате и ничего не получают, в том числе вещи, еду. Как правило, в таких случаях мошенники предлагают товары по низкой цене.

Instagram стал самым опасным местом из-за таких мошенничеств, так как правоохранительные органы не могут получить информацию о владельцах аккаунтов, база данных хранится на серверах в США. Такая же ситуация с WhatsApp и Telegram. Данные о владельцах мошеннических аккаунтов полиция может получить только в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», на «Юле» и «Авито».

Сотрудники полиции посоветовали делать заказы только с постоплатой, когда товар привозит курьер, его можно осмотреть и только потом расплатиться наличными или по мобильному терминалу.