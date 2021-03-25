РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске с начала весны участились случаи несанкционированного сброса мусора, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Начальник территориального отдела администрации Подольска «Дубровицкий» Валерий Боярко отметил, что с началом весны факты сброса отходов становятся чаще. Так, очередные навалы мусора объемом более 80 кубометров были выявлены сотрудниками теротдела вдоль региональных дорог в районе деревни Булатово и вдоль дороги «Дубровицы – Студенцы». Ответственная за эксплуатацию дороги подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» оперативно устранила навалы.

Согласно кодексу Московской области об административных правонарушениях, сброс мусора вне отведенных и необорудованных для этой цели мест на территории Московской области, в том числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.