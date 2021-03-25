РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Жители подмосковной Балашихи в ходе приема обратились с просьбой к первому заместителю главы городского округа Сергею Лукичеву ликвидировать стихийную парковку вдоль дома №7 на улице Твардовского, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Житель дома Юрий Львов рассказал Лукичеву, что машины паркуют на тротуарах и под окнами на газоны.

«Я помню, вы были на приеме главы. Он поручил заместителям и управляющей компании проработать вопрос по установке ограждения вдоль дома, а также по зеленым осаждениям и искусственным неровностям. Покажете, что нужно сделать, и поэтапно начнем работать», - сказал Лукичев.

Он также поручил профильным управлениям проработать вопрос по организации безопасного движения вдоль дома №7 на улице Твардовского.

Во время личного приема первого заместителя главы Балашихи были также рассмотрены вопросы о развитии инфраструктуры и благоустройстве микрорайонов Лукино и Алексеевская роща, ремонта дорог, а также жилищные вопросы.