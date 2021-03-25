РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Эльмира Хаймурзина, возглавлявшая подмосковный Красногорск последние 2,5 года, досрочно покинула пост в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В администрации горокруга состоялось заседание Совета депутатов муниципалитета. Одним из вопросов повестки стал о досрочном прекращении полномочий главы и назначении временно исполняющего полномочия.

«Принять к сведению досрочное прекращение полномочий главы городского округа Красногорск Хаймурзиной Эльмиры Абдулбариевны в связи с отставкой по собственному желанию с 25 марта 2021 года», - сказал председатель Совета депутатов Сергей Трифонов.

Он также предложил возложить на период с 26 марта до дня вступления в установленном законодательством порядке в должность главы городского округа Красногорск полномочия главы городского округа Красногорск на заместителя руководителя муниципалитета Алексея Спасского.

Депутаты проголосовали за решение единогласно.

Хаймурзина поблагодарила Совет депутатов за взаимодействие и сотрудничество.