РИАМО - 25 мар. Загруженность на столичных дорогах в настоящий момент составляет 7 баллов из 10 возможных, к 19 часам прогнозируют 8-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Стоят улица Большая Полянка, Болотная набережная, 1-й Спасоналивковский переулок, а также Житная и Валовая улицы.

Сложная дорожная ситуация образовалась на Третьем транспортном кольце. Также пробки зафиксированы на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и северо-востоке МКАД. К 19 часам плотность движения составит 8 баллов, а к 20 часам – 6 баллов.