РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В четверг управление социальной защиты Мытищ провело заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди работников учреждений социального обслуживания «Грани мастерства» 2021, сообщается в Instagram-аккаунте управление соцзащиты горокруга.

В этом году конкурс приурочен к всемирному Дню социальной работы, который с 1983 года ежегодно отмечается 16 марта по инициативе Международной федерации социальных работников. Четыре представителя Мытищинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов боролись за звание «Лучший работник социального обслуживания».

«Павлинова Елена – соцработник отделения социального обслуживания на дому №1; Борисова Екатерина – соцработник отделения социального обслуживания на дому № 2; Назина Анна – соцработник отделения социального обслуживания на дому № 3; Никулина Оксана – соцработник специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому № 1», - говорится в сообщении.

Девиз Всемирного дня социальной работы в этом году звучит так: «Я есть, потому что есть мы». Он обусловлен событиями прошлого года, когда миллионам людей по всему миру одновременно понадобилась помощь и поддержка в противостоянии новой коронавирусной инфекции Covid-19.

В этом году конкурс оценивали председатели общественных организаций, с членами которых социальная служба находится в постоянном контакте. Председателем жюри по общему согласию был избран Евгений Леликов – вице-президент – директор Союза «Мытищинская торгово-промышленная палата», который тесно сотрудничает с учреждениями социального обслуживания.

В финальном этапе участники представили свои видеопортфолио и провели мастер-классы в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». По итогам конкурсных испытаний победителем признана Анна Назина. В 2020 году она была лично удостоена благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева за волонтерскую работу во время пандемии.