РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске мошенники убедили по телефону перевести им 800 тысяч рублей 23-летнего жителя округа, чтобы перебить якобы незаконно оформленный кредит, номер счета он не запомнил и чек не получил, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник полиции.

На днях в Подольске мошенники позвонили 23-летнему мужчине и сказали, что на него преступники оформили кредит и нужно срочно перебить заявку, для чего внести деньги на безопасный счет. Спросили, хватает ли у него денежных средств и назвали сумму в 800 тысяч рублей. Пострадавший подтвердил наличие такой суммы на счету, снял 800 тысяч рублей и перевел их на якобы безопасный счет.

Деньги перечислил через терминал банкомата «Тинькофф Банк», который не выдает чеки якобы в борьбе за экологию и экономию бумаги. Счет пострадавший не записал и не запомнил, так как ему продиктовали номер в момент совершения операции.

В кредитных организациях нет понятия «безопасный счет». Сотрудники банка, полиции, Следственного комитета, ФСБ России не сообщают, что карта заблокирована, по ней проводят сомнительные операции, мероприятия по выявлению противоправных действий сотрудниками банка и не просят помочь или обезопасить себя переводом денег. Они не имеют права узнавать персональные данные банковской карты и расчетного счета.

Если кому-то позвонили и предложили обезопасить деньги на счете, не нужно переводить денежные средства и оформлять кредит. Лучше бросить трубку и перезвонить сотруднику банка по номеру на банковской карте. Также нужно сообщить информацию в территориальный отдел УМВД России по Подольску по номерам 02, 102, 112, телефону дежурной части: 8(496)763-02-63.