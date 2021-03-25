РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В городском округе Люберцы 14 апреля пройдет акция по сбору отслужившей срок электроники, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Традиционно проведем акцию «Школа утилизации: электроника» возле входа в Центральный парк культуры и отдыха (со стороны дворца спорта «Триумф») с 10:00 до 13:00. В этот день бесплатно сдать отслужившую электронику могут школы, детские сады, любые бюджетные учреждения и органы власти. Очень важно экологически правильно избавляться от сломанной электроники.

В управлении также отметили, что люберчане могут предложить руководству своей организации, в которой они работают, поучаствовать в экоакции и избавиться от накопившейся списанной техники.

В этом году можно принести на пункт сбора батарейки.

Подробнее о «Школе утилизации: электроника» - на сайте.