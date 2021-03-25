РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи будут реализовывать проект «ДК онлайн» на базе ЦКД «Марфино», сообщается на сайте администрации горокруга.

Ежегодно в России 25 марта отмечается День работника культуры. В городском округе Мытищи функционируют различные учреждения культуры – театры, библиотеки, Дома культуры, культурные центры. Всего в этих учреждениях трудится более 650 человек. Все они подведомственны управлению культуры и молодежной политики администрации горокруга, которое возглавляет Надежда Дедяева.

«В ближайшее время начнется реализация проекта министерства культуры Московской области «ДК онлайн». Цель проекта – организация кружковой деятельности в режиме онлайн для жителей тех мест, где нет учреждений культуры. В Мытищах проект будет реализовываться на базе ЦКД «Марфино», - сказала Дедяева.

Она добавила, что театры продолжают участвовать в федеральном проекте партии «Единая Россия» - «Культура малой Родины», направление «Театры малых городов». В этом году запланирована постановка четырех спектаклей театрами «ФЭСТ» и «Огниво». Продолжается участие мытищинских библиотек в региональном проекте «Библиотека – пространство для всех», библиотека имени Дмитрия Кедрина является проектным офисом для всех библиотек по реализации этой программы.

Новыми проектами планирует радовать и созданный в январе этого года Молодежный центр «Импульс».