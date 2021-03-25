РИАМО - 25 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением, что курс рубля «лихорадит», также он рассказал, что не знает про будущие санкции, сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили Пескова, когда США может ввести новые санкции против России, а также насколько они будут сильными, потому что рубль сейчас «лихорадит». Пресс-секретарь отметил слово «лихорадит» и сказал, что это не так.

«Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит», — сказал Песков.

Также он сказал, что Кремль не обладает информацией насчет санкций.

Накануне курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с конца февраля.