РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 мар. В деревне Серково в частном секторе на улицах Слободка и Речной 26 марта будет отключено электричество, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с производством плановых работ в пятницу, 26 марта, в деревне Серково городского округа Щелково пройдет отключение электроэнергии потребителям», - говорится в сообщении.

Отключение электричества пройдет с 10:00 до 12:00 в частном секторе на улицах Слободка и Речной.