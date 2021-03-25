РИАМО - 25 мар. За три года работы ресурса «Электронный магазин Московской области» заключено 550 тыс. контрактов на общую сумму 40 млрд рублей. Об этом сообщил заведующий отделом сопровождения информационных систем и развития единой автоматизированной системы управления закупками комитета по конкурентной политике Подмосковья Иван Тарачанов.

Электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.

«На ресурсе работает 9 тыс. учреждений, количество зарегистрированных поставщиков уже превысило 85 тыс. Областными заказчиками было размещено за три года 580 тыс. закупок. Было заключено 550 тыс. контрактов на общую сумму в 40 млрд рублей», - сказал Тарачанов на форуме «Госзаказ».

Он добавил, что в 2020 году благодаря Электронному магазину было заключено 175 тыс. контрактов на общую сумму 16 млрд рублей.

«Если посмотреть в разбивке, то чаще всего предлагают товары, которые закупают, на втором месте идут услуги, на третьем - работа», - заключил Тарачанов.

Делегация Московской области принимает участие во Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ», который посвящен сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Мероприятие проходит с 24 по 26 марта на ВДНХ в Москве.