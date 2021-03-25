РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Городской округ Котельники 27 марта в рамках акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF), в торговом центре Outlet Village Белая Дача пройдет мероприятие, посвященное сохранению экологии и восстановлению окружающей среды, сообщает пресс-служба администрация Котельников.

В 20:30 во всем торговом центре выключится внешняя подсветка здания. Освещать площадку главной сцены будут только артисты в специальных световых костюмах. Они исполнят танец, посвященный данной акции.

Цель акции «Час Земли» — привлечение внимания к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе. Предлагаем всем жителям Котельников присоединиться к акции и провести один час в темноте.