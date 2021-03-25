РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Сотрудники МЧС Подольска рассказали о работе службы воспитанникам детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот и первый зампредседателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева посетили муниципальный детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта», где в период весенних каникул отдыхают подростки, одаренные в области культура и спорта, а также ребята, направленные на отдых комиссией по делам несовершеннолетних, всего их 87 человек.

Так, 24 марта в центре проводилась интересная программа с участием сотрудников МЧС. Ребята ознакомились с работой службы, примерили костюм спасателей, посмотрели, каким действиям и командам обучены служебные собаки. Особый интерес был проявлен к автомобильной технике.

По словам Ропот, в лагере соблюдаются все меры безопасности и охраны здоровья, созданы прекрасные условия для полноценного отдыха. А весенняя теплая погода создает отличное настроение отдыхающим.