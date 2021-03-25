РИАМО - 25 мар. Следователи арестовали молодого человека, обвиняемого в развратных действиях в отношении 13-летней девочке в лифте торгового центра на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, днем 20 марта 2021 года в лифте одного из столичных торговых центров обвиняемый совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Несовершеннолетняя сообщила о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», - сказала Иванова.

Она отметила, что злоумышленника задержали в короткий срок. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта данного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.

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