РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Ученица детской музыкальной школы №2 Екатерина Конорева стала лауреатом I степени сразу двух музыкальных конкурсов: открытого конкурса эстрадной песни «Звездная россыпь» и открытого конкурса вокально-хорового искусства «Музыкальный калейдоскоп», сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Люберчанка выступала в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 8-10 лет.

Она учится во втором классе музыкальной школы на отделении эстрадного вокала. Занимается у преподавателя Лилии Локтевой.