РИАМО - 25 мар. Правительство Москвы не стало приостанавливать проект «Искусство – детям», в рамках которого город приводит в порядок детские школы искусств, его готовность составляет 70% и завершится проект в следующем году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Сергей Собянин посетил среднюю общеобразовательную школу с дополнительным образованием «Класс-Центр».

«Сегодня мы отмечаем День работника культуры. Поздравляю с этим праздником всех работников московских библиотек, музеев, театров, культурных центров, кино и детских школ искусств», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что столичная культура начинает возвращаться к прежней жизни после пандемии коронавируса. Мэр выразил надежду, что вскоре культурные заведения Москвы вновь смогут собирать аншлаги.

Собянин напомнил, что в городе продолжают приводить в порядок школы искусств. Программу «Искусство – детям» начали реализовывать в 2018 году. Проект такого масштаба реализуется впервые. Во всех городских школах искусств будут созданы максимально комфортные условия для обучения и творчества.

В свою очередь, в школе дополнительного образования «Класс-Центр» параллельно с изучением общеобразовательных предметов ребята получают дополнительное музыкальное и театральное образование. В учебном учреждении можно научиться игре на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне, трубе, аккордеоне, гитаре, ударных и других музыкальных инструментах.

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