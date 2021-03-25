РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Каратистка Бакурина Елизавета из спортшколы «Котельники» примет участие в первенстве Европы по восточным боевым единоборствам (ВБЕ сетокан) в июне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас спортсменка проводит усиленные тренировки и ведет подготовку к предстоящему состязанию. Она выступит в категории девушек в возрасте до 16 лет.

Ранее Бакурина заняла второе место на первенстве России, по результатам которого и отобралась на первенство Европы. Она - неоднократный победитель и призер соревнований различного уровня.