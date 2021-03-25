РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Балашихинское» совместно с врачом-наркологом провели онлайн-конференцию в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которой рассказали учащимся техникума городского округа о негативном влиянии наркотиков на организм, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, профилактика потребления наркотических средств в молодежной среде, привлечение внимания учащихся к актуальной проблеме наркозависимости.

Полицейские также рассказали подросткам об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Врач психиатр-нарколог рассказал о пагубном воздействии, которое оказывают вредные вещества такие, как никотин, этиловый спирт и наркотические средства на организм человека. Также ребятам объяснили механизмы развития зависимости от них.

В завершение мероприятия учащимся продемонстрировали фильм о последствиях, которые возникают в результате употребления наркотиков, пожелали детям вести здоровый образ жизни и успехов в учебе.