РИАМО - 25 мар. В рамках суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации» граждане столицы получили свыше 31 тыс. уведомлений, развитие сервиса ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

«Онлайн-информирование началось летом в тестовом режиме и заработало в ноябре 2020 года», – сообщили в пресс-службе.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что в число уведомлений, которые получили участники программы, вошли сведения о начале переселения, письмо с предложением новой квартиры, оповещение о необходимости подписать заявление о согласии или отказе после осмотра новой квартиры, оповещения о поданном согласии либо отказе на предложенную квартиру.

Он добавил, что в перечне уведомлений оказались также проект договора на новую квартиру с приглашением на подписание договора, сведения об устранении строительных дефектов в случае выявления, а также уведомления о подписанном договоре с предложением воспользоваться помощью при переезде.

На текущий момент к рассылке уведомлений подключены 48 домов, жители десяти из них находятся на этапе подписания договоров и переезда, еще 37 – получили письма с предложениями равнозначных квартир и принимают решение о согласии либо отказе. Жители оставшегося дома, который находится по адресу: Жигулевской улица, дом 12, корпус 6, только узнали о скором начале переселения.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подчеркнул, что суперсервис развивается с целью сделать процесс переселения в новые квартиры комфортным для граждан.

Благодаря этому, по словам Лысенко, горожане могут контролировать каждый этап и оперативно получать ответы на вопросы, которые их волнуют, а с этого месяца для них запустили сервис помощи в организации переезда.

Уведомления об этапах получают горожане, которые участвуют в программе реновации и зарегистрированы на портале mos.ru. Развитие суперсервиса ведется по поручению мэра Москвы с целью оказания всесторонней помощи участникам программы при оформлении нового жилья и переезде.