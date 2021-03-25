РИАМО - 25 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании одобрила включение четырех земельных участков в список территорий, планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что на двух участках в поселке Новофедоровское, в деревне Кузнецово, на улице Березовой, можно разместить объекты общей площадью примерно 630 кв. м и 710 кв. м.

В поселке Первомайское, в деревне Жуковка, на улице Южной возможно размещение домов площадью более 615 кв. м, а в поселке Новофедоровское, в деревне Руднево, на улице Зеленой можно разместить жилье площадью более 604 кв. м. Площадь земельных участков от 0,15 до 0,17 га. В настоящее время они свободны от застройки.