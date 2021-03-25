РИАМО - 25 мар. Более 12,5 тыс. человек примут участие в военном параде на Красной площади в столице в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«Девятого мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он также добавил, что по Красной площади проедут 35 образцов как новой, так и модернизированной военной техники.

По словам Шойгу, подготовка к параду Победы идет полным ходом. К участию в мероприятии допускают только тех военнослужащих, кто сделал прививку от коронавируса и имеет антитела.

Помимо столицы, военные парады пройдут в 27 российских городах, еще 377 городов страны проведут праздничные мероприятия.