РИАМО - 25 мар. Более 12,5 тыс. человек примут участие в военном параде на Красной площади в столице в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Он также добавил, что по Красной площади проедут 35 образцов как новой, так и модернизированной военной техники.
По словам Шойгу, подготовка к параду Победы идет полным ходом. К участию в мероприятии допускают только тех военнослужащих, кто сделал прививку от коронавируса и имеет антитела.
Помимо столицы, военные парады пройдут в 27 российских городах, еще 377 городов страны проведут праздничные мероприятия.
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