РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали местного жителя, который украл у женщины в магазине кошелек с деньгами и банковскими картами, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой в магазине на улице Советской был похищен кошелек с денежными средствами и банковскими картами. Сумма ущерба составила 15 тыс рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 61-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.