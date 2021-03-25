РИАМО - 25 мар. В Видном состоялась первая встреча Совета отцов Ленинского округа. В ней приняли участие более 100 человек: представители родительских комитетов образовательных учреждений, военно-патриотических клубов, силовых структур и активисты общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первую встречу провел врип главы округа Дмитрий Абаренов. Идейный вдохновитель создания нового общественного органа – отец Димитрий Березин, благочинный церквей Видновского округа. На протяжении долгих лет он пропагандирует ответственное отцовство и выпускает тематический журнал «Батя».

Среди задач Совета отцов – нравственное воспитание, патрулирование общественных пространств и другие мероприятия, направленные на повышение безопасности детей, а также наставничество, помощь в выборе профессии и шефство над трудными подростками.

«Еще одна задача Совета – предложения по развитию округа в интересах детей. Когда инициатива идет от ребят и их родителей, а не навязана сверху, тогда будет наилучший результат. Наша общая задача – создавать условия для их успешной реализации», – подчеркнул Абаренов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поддержал инициативу об учреждении Дня отца в Московской области.