РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Стобалльники подмосковного Подольска в апреле расскажут будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийская акция «100 баллов для Победы» проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Акция традиционно проходит в течение апреля. Стобалльники и выпускники, набравшие высокие баллы на экзаменах, а также педагоги-эксперты предметных комиссий расскажут будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ по всем предметам, ответят на актуальные вопросы, которые волнуют одиннадцатиклассников в преддверии государственной итоговой аттестации.

Выпускники прошлых лет из разных общеобразовательных организаций городского округа проведут мастер-классы и поделятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзаменам. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех.

Любой желающий сможет увидеть мастер-классы, ссылки на которые будут размещены на сайте комитета по образованию администрации округа. Также видеотрансляции можно будет увидеть в соцсетях по хештегу #100балловдляпобеды2021.