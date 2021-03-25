РИАМО - 25 мар. Пожарные потушили возгорание в квартире девятиэтажного жилого дома в столичном районе Чертаново Северное, спаслись два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в Сумском проезде, д. 31, к. 1.

«Горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила 10 кв. метров», — сообщили в пресс-службе.

В 15:24 возгорание ликвидировали. До прибытия пожарных расчетов квартиру самостоятельно покинули два человека, один из них — ребенок. В настоящий момент жильцов осматривают медики скорой помощи.