РИАМО - 25 мар. На территории Троицкого и Западного округов столицы выставят на торги четыре земельных участка, сейчас земельные участки свободны, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такое решение приняли во время заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) 25 марта. Участки сдадут для строительства объектов различного функционального назначения.

К примеру, на Боровском шоссе планируют реализовать участок примерно в 0,7 га для производственных объектов суммарной поэтажной площадью около 8,6 тыс. кв. м. На Заводском шоссе можно построить АЗС и автомойку суммарной поэтажной площадью до 614 кв. м. Площадь участка – 0,19 га.

Два объекта пищевой промышленности могут появиться недалеко от Троицка. Она расположатся по адресам: пос. Щаповское, Варшавское ш., вл. 4А и вл. 4. Суммарная поэтажная площадь объектов составит до 15 480 кв. м и до 11 370 кв. м соответственно. Площадь участков, которые планируется выставить на торги, составляет 1,04 га и 0,74 га.