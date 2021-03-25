РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мар. Подсветку на Мемориале Славы в Королеве отключат в Час Земли 27 марта, наукоград также присоединится к акции, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Королев присоединится к всемирной экологической акции «Час Земли»-2021, которая в этом году пройдет 27 марта в 20:30. В Королеве на час отключат Стелу Героям Советского Союза и кавалерам трех орденов Славы на площади Победы, объекты на Мемориале Славы и Спутник, находящийся на проспекте Космонавтов. В Подмосковье уже более 36 муниципалитетов предоставили список объектов, которые примут участие в акции.

«Жители Подмосковья могут присоединиться к акции, отключив лишние электроприборы в своем доме от сети на час. Министерство энергетики Московской области поддерживает инициативу граждан, их бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2020 году в акции приняли участие 59 муниципалитетов Подмосковья. На час отключили 612 объектов, что позволило сэкономить 20 842 киловатт-часов. В 2021 году число может увеличиться. Экономия электричества имеет символичный характер, главной целью ежегодной акции является привлечение внимания людей к проблеме истощения природных ресурсов, а также напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

В России акция «Час Земли» пройдет уже в 13-й раз. Тема 2021 года — открытость экологической информации. Лозунг — #откройся. В рамках кампании WWF России предложит россиянам поддержать обращения к правительству РФ и российским объединениям бизнеса. Цель обращений — обеспечение всеобщего открытого доступа к информации о состоянии окружающей среды. Это позволит исключить повторения экологических катастроф 2020 года.

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов. Подсветка гаснет на более чем 18 тысячах архитектурных памятников.