РИАМО - 25 мар. Владельцам домашних животных нужно держать маленькие, яркие и мягкие предметы, а также бытовую химию подальше от четвероногих, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Маленькие, яркие и мягкие предметы привлекательны для домашних животных. Играя с ними, животное может проглотить их, что приведет к нежелательным последствиям. Чтобы избежать этого, необходимо хранить такие предметы в недоступных местах. Также следует убирать и бытовую химию», - отметили в ведомстве.

Также животные могут есть домашние растения. Это касается, прежде всего, кошек. Поэтому владельцам животных не стоит покупать ядовитые растения.

На окна лучше поставить специальные ограничители или сетки, чтобы животное не выпало. Перед тем, как завести питомца, следует изучить особенности его содержания и поведения, чтобы избежать травм и отравлений.

Получить консультацию по содержанию, уходу и проведению вакцинации домашних животных можно в государственных ветеринарных учреждениях Московской области.

Контактная информация государственных ветклиник находится на сайте Минсельхозпрода Подмосковья. На прием можно записаться через Единый контакт-центр: +7 (495) 668-01-25.

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