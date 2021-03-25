РИАМО - 25 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) предоставит 25 земельных участков на юго-востоке города для развития объектов железнодорожной инфраструктуры, решение приняли на заседании 25 марта, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова, участки предоставят ОАО «РЖД» для реализации проекта «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская (вкл.) - Москва - Товарная - Курская - Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей».

Участки находятся по адресам: Средний Золоторожский переулок, улица Рогожский Поселок, напротив Нижегородской улицы. Общая площадь всех участков примерно ровна 0,87 га. Землю сдадут в аренду на 6 лет.

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