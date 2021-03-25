РИАМО - 25 мар. За 12 месяцев прошлого года в столице специалисты выполнили более 2,5 млн анализов воды, для этого было отобрано свыше 890 тыс проб, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Воду проверяют по 120 физико-химическим, 12 микробиологическим и четырем гидробиологическим показателям.
Анализаторы непрерывно отслеживают изменения показателей мутности, цветности, химического состава, электропроводности, температуры.
Данные с приборов поступают в единую информационную систему, что позволяет специалистам оперативно корректировать технологические режимы очистки воды.
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