РИАМО - 25 мар. За 12 месяцев прошлого года в столице специалисты выполнили более 2,5 млн анализов воды, для этого было отобрано свыше 890 тыс проб, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Воду проверяют по 120 физико-химическим, 12 микробиологическим и четырем гидробиологическим показателям.

«Кроме лабораторных исследований контролировать качество воды помогают около 500 автоматических анализаторов. Приборы установлены на территориях водосбора, на точках контроля этапов очистки воды на станциях водоподготовки, на выходе со станций водоподготовки и в городской распределительной сети», - уточняется в материале.

Анализаторы непрерывно отслеживают изменения показателей мутности, цветности, химического состава, электропроводности, температуры.

Данные с приборов поступают в единую информационную систему, что позволяет специалистам оперативно корректировать технологические режимы очистки воды.