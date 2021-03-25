РИАМО - 25 мар. На юге столицы в районе Орехово-Борисово Южное построят два новых проезда, которые соединят Елецкую улицу с Каширским шоссе, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«В рамках реализации проекта появятся альтернативные маршруты и значительно улучшится транспортная обстановка в районах. Будут сформированы новые маршруты общественного транспорта с размещением 7 остановочных пунктов», — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, для безопасности и удобства горожан сделают 13 наземных пешеходных переходов, а также установят светофор на пересечении улицы Елецкой с проектируемым проездом №963.

В проекте предусмотрена реконструкция существующих улиц. Вдоль Елецкой улицы обновят тротуары, озеленят окружающую территорию и сделают парковочные места.

По словам заместителя директора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, проектируемые проезды помогут разгрузить пересечения Каширского шоссе и Ясеневой улицы и значительно улучшить транспортное обслуживание на юге столицы.

Общественные обсуждения проекта проходят по 30 марта на портале «Активный гражданин». Пожелания жителей изучат разработчики проекта.