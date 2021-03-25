РИАМО - 25 мар. В Талдомской больнице заработала школа здоровья для пациентов, которые вылечились от коронавируса, первое занятие состоится 26 марта в 14:30 в здании взрослой поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Школу здоровья ведет врач-терапевт Инна Бобыкина. Инна Игоревна на протяжении всего времени работала врачом в «красной зоне» инфекционного центра больницы. Она не только лечила пациентов, но и помогала им в реабилитации», - сказал главный врач Талдомской больницы Игорь Давронов.

Он отметил, что благодаря работе специалиста пациенты быстро шли на поправку. В школе жителям расскажут, как восстановиться после болезни, объяснят, что такое постковидный синдром и разъяснят меры профилактики после перенесенного заболевания.

С начала пандемии в Подмосковье было зафиксировано 228 771 случаев заболевания. Скончались 5357 человек. Выздоровели и выписались 187 891 человек.

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25 МАРТА

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