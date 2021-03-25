РИАМО - 25 мар. За минувший год на миграционный учет в Москве поставлено более 2,3 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, их число по сравнению с 2019 годом снизилось на 46,4%, сообщается на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Общее количество иностранных граждан, находящихся в городе Москве в 2020 году, составило порядка 751 тыс. человек, их количество сократилось почти на 20,2%. При этом большинство иностранцев прибыло в Москву с целью осуществления трудовой деятельности», - отмечается на сайте.

Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в минувшем году на 25,4% увеличилось количество иностранцев, поставленных на миграционный учет в связи с продлением срока пребывания.

За 2020 год в отношении иностранцев возбудили свыше 6,8 тыс. дел за незаконное осуществление трудовой деятельности. За незаконное привлечение иностранных работников к трудовой деятельности привлекли к административной ответственности около 9,3 тыс. работодателей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отток мигрантов влияет на рынок труда в коммунальной сфере. Однако столица старается компенсировать нехватку рабочих рук, привлекая работников из других регионов и механизируя трудовые процессы.

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25 МАРТА

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