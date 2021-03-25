РИАМО - 25 мар. Столичные власти подписали первое концессионное соглашение в социальной сфере, в рамках которого создадут и будут эксплуатировать дом-интернат для пожилых людей, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Москва подписала первое концессионное соглашение в социальной сфере о создании и дальнейшей эксплуатации дома-интерната для пожилых людей. Соглашение заключено на 20 лет», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предполагается, что за два года инвестор реконструирует объект и оснастит его оборудованием, а следующие 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами, осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. Объем инвестиций составит не менее 450 млн рублей.

«Планируется, что к 2023 году инвестор реконструирует здание площадью более 3 тыс квадратных метров под гериатрический центр. В нем будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.