РИАМО - 25 мар. Правоохранители задержали участников группы, которых подозревают в хищении денег при оказании помощи в подготовке документов на недвижимость, сообщает «МВД-Медиа».

Подозреваемые в Сети предлагали свои услуги по оформлению договоров социального найма с возможностью последующей приватизации квартир. Злоумышленники сообщали свои жертвам, что у них есть знакомые органах власти столицы, которые якобы должны помочь решить проблему.

«После получения денег аферисты прерывали контакты и не выходили на связь. Установлено, что реальных возможностей выполнить услуги они не имели, а полученные суммы похищали. Подозреваемые действовали согласно разработанному плану, распределив между собой роли», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Удалось задержать двух членов банды, в том числе предполагаемого организатора – местную жительницу. У нее дома обнаружили и изъяли договоры купли-продажи, доверенности, досудебные соглашения, расписки в получении денежных средств, черновые записи.

«Следствием установлена причастность фигурантов к 3 фактам противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный обманутым гражданам, превышает 3 млн рублей», – добавила Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.