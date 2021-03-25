РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Жители подмосковного Подольска могут подать заявки на участие в турнире по киберфутболу до 5 апреля, сообщается на сайте Подольской федерации футбола.

Федерация приглашает неравнодушных к футболу и киберфутболу людей принять участие во втором чемпионате округа по киберфутболу. Без заявочных взносов.

В текущем году решающие матчи турнира пройдут на единой площадке в рамках большого игрового дня. Финалы запланированы на 25 апреля, формат будет определен исходя из количества участников турнира. Турнир пройдет в трех дивизионах в зависимости от технической платформы: PlayStation, Xbox, Компьютер (PC). Участников ждут три недели турнира и много интересных игр.

Призеры получат кубки и дипломы участников чемпионата города, а победители – годовые подписки на онлайн-сервисы своей платформы.

После завершения турнира запланировано проведение Кубка и Супебкубка Подольска по киберфутболу в формате Ultimate Team. Узнать подробности можно на сайте федерации или по телефону: 8(916)816-08-12.