РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров за февраль 2021 года, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что транспортная карта «Тройка» начала работать на городских маршрутах области. Также Андрей Воробьев в Instagram поздравил бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил РФ с их профессиональным праздником», - говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор региона отмечал в Instagram, что реконструкция нескольких насосных станций в Орехово-Зуеве позволит улучшить качество водопроводной воды в восточных округах Подмосковья.

В данный медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги.