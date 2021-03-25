РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мар. Участники «Активного долголетия» из Подмосковья с экскурсией посетили конноспортивный клуб в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» силами спортивной школы олимпийского резерва «Белка» из Котельников была организована экскурсия для участников проекта из других городов Московской области. Они посетили конноспортивный клуб «Белая Дача».

В городской округ приехали участники проекта из Королева и Рошаля. Они посмотрели, в каких условиях живут лошади, посетителям показали разные породы животных и рассказали, как с ними работают. Также их познакомили с дисциплинами конного спорта, был показан тренировочный процесс.

В Московской области реализуется губернаторский проект «Активное долголетие». В городском округе Котельники в него входят порядка 200 человек. Это жители старшего поколения. Для них проходят различные мероприятия, в том числе спортивные, культурные и так далее.