РИАМО - 25 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры и ветеранов отрасли города с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в пандемию коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В трудные времена искусство становится важнейшей опорой в жизни людей, поддерживая и вдохновляя, даруя силы и открывая новые возможности. Мы много раз читали об этом в книгах, а в 2020 году убедились на собственном опыте», - отметил мэр.

Он подчеркнул, что закрытые двери библиотек, музеев, театров и других культурных учреждений стали тяжелым испытанием для миллионов людей.

Мэр напомнил, что в минувшем году столичное правительство выделило дополнительные ресурсы на сохранение достойного уровня зарплаты работникам культуры.

«Пройдет немного времени, Москва окончательно перевернет страницу пандемии, и тогда в ваших залах снова будет аншлаг. А город будет и дальше создавать условия для того, чтобы ваши творческие идеи находили воплощение в новых премьерах, выставках, фестивалях и других проектах, украшающих Москву», - уточнил Собянин.

Также работников культуры с профессиональным праздником поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Москва – сокровищница мировой культуры. Шедевры искусства и архитектуры, нематериальное наследие создавались в столице на протяжении многих веков. Благодаря кропотливому труду, таланту и энтузиазму работников культуры многие творения спасены, восстановлены или воспроизведены с филигранной точностью», - отметил Шапошников.

По его словам, свои знания и умения работники культуры передают из поколения в поколение, выполняют просветительскую и образовательную миссию.

Он подчеркнул, что в период пандемии коронавируса Мосгордума с особым вниманием отнеслась к проблеме театров, концертных залов, музеев и библиотек мегаполиса.

«В свою очередь, вы радовали своих зрителей трансляциями спектаклей и концертов, виртуальными выставками, захватывающими творческими проектами в онлайн формате. Несмотря на все сложности изоляции, ни на день не прекращали занятия для детей и взрослого поколения москвичей», - добавил спикер городского парламента.

Он поблагодарил работников культуры за подвижническую работу и пожелал им новых достижений, вдохновения, неиссякаемой энергии и оптимизма.

День работника культуры в России отмечают 25 марта. С профессиональным праздником поздравляют сотрудников музеев, библиотек, театров, концертных организаций, клубов, специалистов домов культуры и представителей художественных коллективов.

Более 230 объектов культуры отремонтируют в Москве в 2021 г>>