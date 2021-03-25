РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Порядка 8 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Красногорской городской больнице №1, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

Медики проводят вакцинацию в поликлиниках, стационарных пунктах в ТРЦ «VEGAS Крокус Сити» и МФЦ в ТЦ «Красный кит», также мобильная бригада выезжает на предприятия округа.

Вакцинироваться от Covid-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») можно по записи в поликлинике КГБ №1 по адресу: улица Карбышева, 4 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу - с 8:00 до 15:00, а также в филиале «Октябрьская» на улице Октябрьской, 17 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 15:00. Записаться можно на портале госуслуг и по телефону 122.

Без записи можно вакцинироваться в МФЦ в ТЦ «Красный кит» - ежедневно с 12:00 до 18:00, в ТРЦ «VEGAS Крокус Сити» - ежедневно с 12:00 до 20:00.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. До и после вакцинации медработник проверит состояние пациента.