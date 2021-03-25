РИАМО - 25 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил работников культуры и деятелей искусства с профессиональным праздником и пожелал им новых творческих успехов.

«Все достижения в сфере культуры и искусства нашего региона стали возможны благодаря вашему таланту, творческому подходу, вдохновению и трудолюбию», - сказал Брынцалов.

Он поблагодарил работников культуры за творчество и умение дарить людям радость, а также пожелал им крепкого здоровья, личного счастья и новых творческих успехов. Отдельные слова поздравления Брынцалов адресовал ветеранам отрасли.

«Всех вас объединяет любовь к прекрасному и желание приобщать к нему жителей региона. Достижения работников культуры в области искусств, литературы, народного творчества – это наше достояние, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети!» - заключил спикер Мособлдумы.

День работника культуры России отмечается каждое 25 марта начиная с 2007 года. Этот профессиональный праздник объединяет деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий.