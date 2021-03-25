РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области проведут прием граждан в Подольске 29 марта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Прием жителей Подольска уполномоченными сотрудниками Главного управления региональной безопасности Московской области пройдет 29 марта. Мероприятие будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск по адресу: улица Кирова, 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала).

Время приема: с 10:00 до 13:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496) 755-57-00.