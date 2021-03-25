РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. Семья из частного сектора в микрорайоне Климовск Подольска обнаружила домашнего песца Акселя на своем участке, его забрали домой, сообщила «РИАМО в Подольске» владелица зверька.

Мальчик, проживающий в частном доме микрорайона Климовск, увидел песца на участке, тот лежал в укромном месте и лизал больную лапку. Ребенок сообщил маме, и она нашла контакты хозяйки в интернете. Владелица приехала и поймала ослабевшего зверька.

Ранее хозяйка выкупила белоснежного песца Акселя со зверофермы, где его могли забить ради шкуры. Акселю около года. Он жил в вольере в деревне Косовка Вороновского поселения в Троицком административном округе Москвы. 5 марта зверек сбежал, и с тех пор хозяйка пыталась его найти. Песец не приспособлен к жизни в диких условиях.

Утром 22 марта песца видели бегущим в сторону Дубровиц по берегу реки Пахры недалеко от моста за McDonald’s на улице Карла Маркса. Девушке прислали видео, на котором видно, что у животного повреждена лапка. Затем сообщения поступали по WhatsApp и из других районов округа. Когда песец устал и ослаб, он сам пришел к людям, и его поймали с помощью ловца.