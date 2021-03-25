РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Крупную партию наркотиков стоимостью около 25 млн рублей на черном рынке изъяли из нарколаборатории в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области МВД России совместно с коллегами из УМВД России по горокругу Красногорск пресекли деятельность нарколаборатории на территории поселка Нахабино. В результате оперативно-разыскных мероприятий с поличным задержаны подозреваемые в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, двое жителей Рязанской области организовали производство оптовых партий синтетических наркотиков для последующего сбыта бесконтактным способом. В арендованном доме они оборудовали лабораторию и подсобные помещения для высушивания и фасовки запрещенных веществ.

Во время обыска обнаружено и изъято более 9 кг наркотического средства мефедрона, а также химическое оборудование и реактивы. Еще 2 кг хранились в тайниках в лесном массиве.

Изъятых наркотиков могло хватить для производства свыше 20 тыс разовых доз, стоимость которых по ценам черного рынка составляет около 25 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следователем СУ УМВД России по городскому округу Красногорск возбуждено уголовное дело. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

В ГУРБ Московской области напомнили, что сообщить о преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков может каждый гражданин по телефонам дежурной части Главного управления министерства внутренних дел России по Московской области: 8(495)609-49-52; горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области: 8(495)613-19-47.

«Выявлять и ликвидировать подпольные нарколаборатории удается благодаря оперативно-разыскным мероприятиям правоохранительных органов и информации, полученной от жителей. Взаимодействие органов власти и граждан позволит сделать Подмосковье лучше и безопаснее», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.