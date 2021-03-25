РИАМО - 25 мар. На российские киноэкраны вышел боевик «Годзилла против Конга» американского режиссера Адама Вингарда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фильм должен был выйти в прокат в конце мая, однако его премьеру перенесли.

«Картину начали показывать в российских кинотеатрах 25 марта. Мировая премьера состоялась за день до выхода ленты в РФ», – говорится в сообщении.

Согласно отзывам, которые уже появились в Сети, фильм представляет собой масштабный блокбастер с достойными, по мнению зрителей, визуальными эффектами и экшен-сценами. При этом некоторые зрители считают данный фильм лучшим в серии.

По мнению аналитиков, «Годзилла против Конга» может стать крупнейшей международной премьерой в пандемию коронавируса, так как ранее большинство крупных голливудских премьер были перенесены на более поздний срок, включая новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать», а также «Бэтмен».

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